На Вешняковской приведена в порядок контейнерная площадка

На портал «Наш город» обратилась жительница района Вешняки Ксения Батурина

Она пожаловалась на то, что по адресу Вешняковская ул., д. 27 корп. 3 регулярно нарушаются установленные сроки вывоза мусора с контейнерной площадки. По свидетельству жительницы, мусорная площадка сама по себе небольшая по объему, а контейнер для пластика не освобождается при заполнении. Жительница неоднократно обращалась в службу вывоза, однако никакой реакции не последовало. В итоге контейнер стоит переполненным уже в течение недели. Ксения призвала решить данную проблему.

После обращения жительницы мусор с контейнерной площадки был вывезен, придомовая территория приведена в надлежащее санитарное состояние. Дополнительно с ответственными за вывоз мусора проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушения установленных сроков вывоза мусора и необходимости соблюдения регламента уборки. Об этом Ксении Батуриной сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.