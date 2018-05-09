В 22:00 в Нижнем Новгороде пройдёт праздничный салют

Фейерверки пройдут во всех районах, кроме Канавинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Главный салют пройдёт в самом массовом скоплении нижегородцев — на площади Минина и Пожарского. В прошлом году салют длился пять минут. Возможно, что сегодня он продлится дольше или будет как-то отличаться от предыдущих. Такую вероятность можно допустить, потому что сегодня глава региона Глеб Никитин неожиданно дал нижегородцам возможность впервые понаблюдать за истребителями, которые участвовали в параде Победы. Лучше прийти заранее, потому что посмотреть фейерверк собирается вся площадь Минина, также как и парад Победы.

По окончании фейерверка мы опубликуем на нашем сайте красивый фоторепортаж этого мероприятия.

9 мая 2018 года после 22.00 нижегородцы смогут доехать от площади Минина и Пожарского в другие микрорайоны на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут пассажиров на площади Свободы, Черном пруду и площади Маркина. Их отправление будет происходить по мере заполнения людьми и по согласованию с ГИБДД

С площади Свободы можно будет добраться: — на автобусах №40 по маршруту пл. Горького, пр. Ленина, Южное шоссе, микрорайон Юг; — на автобусах маршрута №52 через площадь Сенную и улицу Родионова в микрорайон Верхние Печеры; — на автобусах №61 по маршруту ул. Ванеева, ул. Бринского, микрорайон Верхние Печеры; — на автобусах №62 по маршруту: ул. Ванеева, ул. Бекетова, Анкудиновское шоссе, Дубенки, автовокзал «Щербинки»; — на автобусах №64 по маршруту: микрорайон Молитовский, ул. Дьяконова, микрорайон Соцгород-2; — на автобусах №68 по маршруту: пл. Горького, пр. Гагарина, станция метро Пролетарская, ул. Лескова, ул. Космическая; — на троллейбусах №9 по маршруту ул. Ванеева, ул. Рокоссовского, микрорайон Кузнечиха-2; — на троллейбусах №13 по маршруту ул. Ванеева, ул. Бекетова, пр. Гагарина, микрорайон Щербинки-2; — на троллейбусах №17 по маршруту ул. Ванеева, ул. Васюнина, микрорайон Кузнечиха-2; — на троллейбусах №31 по маршруту ул. Горького, пл. Лядова, пр. Гагарина, микрорайон Щербинки-2. Всего к площади Свободы будут поданы 15 автобусов и 15 троллейбусов. От Черного пруда можно буде уехать, воспользовавшись одним из 10 трамваев, которые пойдут по трем маршрутам: — трамвай № 2 — «Городское кольцо» (в обе стороны); — трамвай №21 — ул. Ильинская, пл. Комсомольская, микрорайон Молитовский, парк «Дубки». От площади Маркина отправятся автобусы следующих маршрутов: — маршрут №3 — Московское шоссе, пр. Героев, ул. Чаадаева, ул. Культуры, Красное Сормово ; — маршрут №41 — ул. Акимова, ул. Карла Маркса, микрорайон Седьмое небо; — маршрут №45 — Московское шоссе, ул. Рябцева, ул. Чаадаева, ул. Светлоярская, 7 микрорайон, ЗКПД-4; — маршрут №48 — Московское шоссе, пос. Сортировочный; — маршрут №69 — Московское шоссе, ул. Кузбасская, ул. Дьяконова, пр. Октября, микрорайон Юг; — маршрут №90 — Сормовское шоссе, Центр Сормова, Починки, 7 микрорайон, ЗКПД-4.

Работа нижегородского метро будет продлена до 01.00 10 мая 2018 года.

Подробности празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде смотрите в онлайн-трансляции NN.ru.