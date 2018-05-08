В Невинномысске открыли новый памятник с восстановленными именами погибших

ПЯТИГОРСК , 8 мая. / ТАСС /. Новый памятник черного гранита с восстановленными именами 47 павших в 1942 году красноармейцев открыли в Невинномысске на мемориале ДОТ. Как сообщает во вторник пресс-служба администрации, почтить память героев собрались ветераны Великой Отечественной войны, школьники, представители администрации и городской думы, работники правоохранительных органов и горожане.

"Мы будем и дальше искать павших за Невинномысск бойцов и увековечивать их имена и фамилии. Чтобы ни один защитник города не был забыт. Всех с наступающим праздником, с Днем Победы", — сказал на открытии глава города Михаил Миненков , слова которого приводит пресс-служба.

К новому монументу возложили цветы.

Памятник войны

Невинномысский памятник ДОТ — это единственная «долговременная огневая точка» времен войны, сохранившаяся в регионе. Едва выступающая над землей замаскированная железобетонная конструкция с бронированной дверью и входом из траншеи была сооружена в 1942 году военными строителями для защиты проходящего здесь железнодорожного моста через Кубань. Когда 5 августа 1942 года гитлеровцы подошли к Невинномысску, немногочисленный гарнизон НКВД, которым командовали лейтенант Андрей Рубан и младший лейтенант Владимир Коба, получил задачу — стоять насмерть, прикрывая отход Красной Армии. Приказа об отступлении бойцы так и не получили и, после ожесточенных сражений, пали на поле боя.

Останки защитников Невинномысска были найдены намного позже, уже во время разбора развалин ходов защитного сооружения. Установить личности погибших помог их старшина, оставшийся тогда в живых только потому, что за несколько дней до оккупации отбыл в Минеральные Воды за обмундированием и продовольствием. Останки перенесли в поселок Головной и захоронили в братской могиле.

Уникальный ДОТ был реконструирован в 1985-1988 годах, а к 40-й годовщине Великой Победы появилась стела с пятигранной памятной доской, на которую нанесли имена восьмерых погибших. В канун 73-й годовщины Победы поисковые работы пятиклассника городской гимназии № 10 Кирилла Слюсаренко помогли установить еще 39 фамилий бойцов, павших за Невинномысск. А по инициативе бизнесмена Игоря Реу была изготовлена новая памятная доска, уже с 47 фамилиями воинов.

Война в Невинномысске

5 августа 1942 года немецко-фашистские войска захватили Невинномысск. За пять месяцев там убили более 500 женщин, стариков и детей. В январе 1943 года войска Закавказского фронта перешли в наступление, и в ночь с 20 на 21 января части 351-й стрелковой дивизии и 9-й Армии под командованием генерал-майора Константина Коротеева освободили Невинномысск.

С первых дней войны в Невинномысске было создано военное ополчение, на предприятиях — отряды самообороны, установлено ночное патрулирование и дежурство на улицах, добровольцами на фронт ушло 1400 человек. Свыше 4 тыс. невинномыссцев пали на полях сражений и пропали без вести.