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Челябинские школьники приобщают родителей к сбору макулатуры
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Челябинские школьники приобщают родителей к сбору макулатуры 

Хорошие новости 43 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Ученик 4-в класса школы №89 Данил Кисенко за два года обучения по программе «ПроЭнергию» участвовал во многих проектах: рисовал плакат, придумывал экосупергероя, снимал видеоролик о сбережении ресурсов. Но больше всего мальчику понравилось собирать макулатуру. В своем классе школьник из числа ребят, которые «впереди планеты всей». Дома ребенок уже собрал все ненужные тетради, газеты, журналы, старые потрепанные книги, а к конкурсу по сбору макулатуры даже подключил родителей.
Папа Евгений Кисенко поддержал инициативу маленького экозащитника и выгреб на работе ненужную документацию. Вместе они сдали полцентнера бумаги.
— Мы не взвешивали точно, но приблизительно вышло килограммов 40-50. Данилу очень нравится участвовать, к тому же есть приятные бонусы — призы. Благодаря активности сына, я тоже стал задумываться о пользе этого дела. Да и дома столько места освободилось! Нам потом сообщили, что наш класс собрал больше макулатуры, чем вся школа вместе взятая, — рассказал Евгений Кисенко.
Напомним, что сегодня программа «ПроЭнергию» реализуется в Челябинской области, работает она также в ряде школ Тюменской и Ульяновской областей.
Если вы хотите, чтобы Ваши дети также стали участниками проекта, присоединяйтесь к группе «ПроЭнергию» в ВК, оставляйте заявку администраторам группы (раздел «Контакты», форма заявки — свободная), и они обязательно с вами свяжутся.
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