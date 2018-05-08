Челябинские школьники приобщают родителей к сбору макулатуры

Ученик 4-в класса школы №89 Данил Кисенко за два года обучения по программе «ПроЭнергию» участвовал во многих проектах: рисовал плакат, придумывал экосупергероя, снимал видеоролик о сбережении ресурсов. Но больше всего мальчику понравилось собирать макулатуру. В своем классе школьник из числа ребят, которые «впереди планеты всей». Дома ребенок уже собрал все ненужные тетради, газеты, журналы, старые потрепанные книги, а к конкурсу по сбору макулатуры даже подключил родителей.

Папа Евгений Кисенко поддержал инициативу маленького экозащитника и выгреб на работе ненужную документацию. Вместе они сдали полцентнера бумаги.

— Мы не взвешивали точно, но приблизительно вышло килограммов 40-50. Данилу очень нравится участвовать, к тому же есть приятные бонусы — призы. Благодаря активности сына, я тоже стал задумываться о пользе этого дела. Да и дома столько места освободилось! Нам потом сообщили, что наш класс собрал больше макулатуры, чем вся школа вместе взятая, — рассказал Евгений Кисенко.

Напомним, что сегодня программа «ПроЭнергию» реализуется в Челябинской области , работает она также в ряде школ Тюменской и Ульяновской областей.

Если вы хотите, чтобы Ваши дети также стали участниками проекта, присоединяйтесь к группе «ПроЭнергию» в ВК, оставляйте заявку администраторам группы (раздел «Контакты», форма заявки — свободная), и они обязательно с вами свяжутся.

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