Активисты просят РЖД назвать станцию в Подмосковье именем ветерана из Дмитрова

Во время войны Мария Барсученко трудилась на железной дороге в Дмитрове, где работала стрелочницей. Осенью 1941 года немецкие войска захватили Яхрому и прорвались на восточный берег канала Москва-Волга.

«Стрелочница станции «Дмитров» Мария Барсученко под яростным огнем противника одна переводила стрелки, обеспечивая маневренность и продвижение бронепоездов, которые защищали подступы к Дмитрову. За отвагу она была награждена орденом Красной Звезды. Свой подвиг «стрелочница Маша» совершила, когда ей было 20 лет», — говорится в сообщении.