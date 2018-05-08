Активисты просят РЖД назвать станцию в Подмосковье именем ветерана из Дмитрова 

Накануне Дня Победы активисты движения «Живу спортом» встретились с ветераном Великой Отечественной войны из подмосковного Дмитрова Марией Барсученко, подвиг которой они планируют увековечить, назвав ее именем одну из станций Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Во время войны Мария Барсученко трудилась на железной дороге в Дмитрове, где работала стрелочницей. Осенью 1941 года немецкие войска захватили Яхрому и прорвались на восточный берег канала Москва-Волга.
«Стрелочница станции «Дмитров» Мария Барсученко под яростным огнем противника одна переводила стрелки, обеспечивая маневренность и продвижение бронепоездов, которые защищали подступы к Дмитрову. За отвагу она была награждена орденом Красной Звезды. Свой подвиг «стрелочница Маша» совершила, когда ей было 20 лет», — говорится в сообщении.
Активисты движения «Живу спортом» решили написать письмо в РЖД с просьбой об увековечивании подвига ветерана. В своем письме они предложили назвать именем Марии Барсученко одну из железнодорожных платформ Савеловского направления, которая расположена в Дмитровском районе Московской области.