В Волгограде летом откроют 21 фонтан

Волгограде 8 мая открыли сезон фонтанов. Летом в городе число работающих фонтанов достигнет 21.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объекты будут функционировать по специальному ежедневному графику с остановкой на профилактику.

Так, в Центральном районе уже заработали фонтаны у Нового экспериментального театра, в сквере Симбирцева, около Центробанка , на проспекте Ленина возле ВолгГТУ и «Детский хоровод» у вокзала. Функционировать они будут с 07:30 до 22:00, с перерывами с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00.

В Ворошиловском районе заработал фонтан в сквере у Казанского собора. Скоро начнут функционировать фонтаны в сквере Саши Филиппова, на площади Советской и улице Академической. Все они будут работать с 10:00 до 22:00, с перерывом с 13:00 до 16:00.

В Советском районе фонтаны у ДК Петрова и в парке на Тулака будут работать с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00, а в выходные и праздники до 20.00.

В Красноармейском районе фонтаны будут работать без перерывов с 09:00 до 22:00. В Кировском районе на остановке «Авангард» фонтан будет радовать местных жителей с 07:00 до 20:00 с перерывом с 11:00 до 12:00.

Дзержинском районе фонтан в парке «Семейный» будет работать с 06:00 до 21:00.

Готовится к открытию фонтан, расположенный в парке у подножия Мамаева кургана.