Ещё
В Волгограде летом откроют 21 фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде летом откроют 21 фонтан 

АиФ Волгоград 39 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде 8 мая открыли сезон фонтанов. Летом в городе число работающих фонтанов достигнет 21.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объекты будут функционировать по специальному ежедневному графику с остановкой на профилактику.
Так, в Центральном районе уже заработали фонтаны у Нового экспериментального театра, в сквере Симбирцева, около Центробанка, на проспекте Ленина возле ВолгГТУ и «Детский хоровод» у вокзала. Функционировать они будут с 07:30 до 22:00, с перерывами с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00.
В Ворошиловском районе заработал фонтан в сквере у Казанского собора. Скоро начнут функционировать фонтаны в сквере Саши Филиппова, на площади Советской и улице Академической. Все они будут работать с 10:00 до 22:00, с перерывом с 13:00 до 16:00.
В Советском районе фонтаны у ДК Петрова и в парке на Тулака будут работать с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00, а в выходные и праздники до 20.00.
В Красноармейском районе фонтаны будут работать без перерывов с 09:00 до 22:00. В Кировском районе на остановке «Авангард» фонтан будет радовать местных жителей с 07:00 до 20:00 с перерывом с 11:00 до 12:00.
В Дзержинском районе фонтан в парке «Семейный» будет работать с 06:00 до 21:00.
Готовится к открытию фонтан, расположенный в парке у подножия Мамаева кургана.
АиФ Волгоград: последние новости
В Астраханской области появятся новые места для отдыха людей Жилье, зарплаты, экология. Как прокуратура решает наболевшие проблемы? Волгоградцев 9 мая снова порадуют девушки-регулировщицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»403
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото181
Медведев избран премьером417
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко467
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение