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В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы
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В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
В канун празднования 73-й годовщины Победы руководители и сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому району поздравили ветеранов органов внутренних дел. Цель акции — помнить о той страшной и героической странице истории нашей страны, о людях, отдавших свои жизни ради будущего, о событиях, ставших для нас одновременно большой бедой и дорогой к большой победе. Полицейские пожелали ветеранам здоровья, долголетия, всего самого доброго, поздравили с наступающим Днем Великой Победы и вручили цветы. По окончании мероприятия у памятника сотрудникам органов внутренних дел УМВД России по Сергиево-Посадскому району учащиеся средних школ и жители Сергиево-Посадского муниципального района возложили цветы в память о погибших полицейских, исполнявших свой служебный долг.
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