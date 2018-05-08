В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы 

В канун празднования 73-й годовщины Победы руководители и сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому району поздравили ветеранов органов внутренних дел. Цель акции — помнить о той страшной и героической странице истории нашей страны, о людях, отдавших свои жизни ради будущего, о событиях, ставших для нас одновременно большой бедой и дорогой к большой победе. Полицейские пожелали ветеранам здоровья, долголетия, всего самого доброго, поздравили с наступающим Днем Великой Победы и вручили цветы. По окончании мероприятия у памятника сотрудникам органов внутренних дел УМВД России по Сергиево-Посадскому району учащиеся средних школ и жители Сергиево-Посадского муниципального района возложили цветы в память о погибших полицейских, исполнявших свой служебный долг.