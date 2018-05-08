До конца года в Госдуму на рассмотрение внесут проект закона «О патриотическом воспитании в РФ» 

Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, до конца текущего года в Государственную Думу внесут проект закона «О патриотическом воспитании в РФ».
Патриотическое воспитание / https://prikolnye-kartinki.ru/
Данное заявление было сделано в ходе круглого стола, где документ обсуждался. Стоит отметить, что законопроект нашёл отклик практически во всех субъектах Российской Федерации, по словам А. Выборного. Парламентарий выразил надежду, что документ будет рассмотрен в осеннюю сессию и будет поставлена точка в данном вопросе. Кроме того, планируется создать рабочую группу с целью исключения из законопроекта недочётов, которые могут препятствовать его одобрению. Напомним, что в ноябре прошлого года «единороссы» уже вносили в Госдуму проект закона «О патриотическом воспитании россиян», объясняя необходимость его принятия отсутствием в стране правового регулирования отношений в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания. Однако правительство РФ его отклонило, пояснив своё решение тем, что законопроект потребует дополнительных расходов из бюджета, а также тем, что ряд поднимаемых вопросов уже урегулирован в действующем законодательстве.