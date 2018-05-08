Экспозиции ВРЗ могут стать доступными для вологжан и гостей города

Статус городского центра патриотического воспитания могут присвоить Вологодскому вагоноремонтному заводу. Такое предложение прозвучало сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы. Завод назвали образцом духовно-нравственного и патриотического воспитания. Новый статус позволит сделать экспозиции ВРЗ доступными для посещений вологжанами и гостями города.

Сейчас такую возможность имеют работники предприятия, а также школьники и воспитанники детских садов. Экскурсии для них, как правило, проводятся в Дни открытых дверей. Завод, подготовивший почти три десятка военно-санитарных поездов, и отправивший на фронт тысячу рабочих, располагает несколькими экспозициями.

Два года назад открыли вагон-музей истории легендарного военно-санитарного поезда № 312, который совершил 54 рейса и перевез почти 25 тысяч раненых. Причем, ни один из них не погиб в дороге. В экспозиции представлены все части состава из 19 вагонов — операционной, аптеки, вагонов для перевозки легко и тяжелораненых солдат, штабного вагона. Продумано оформление, где большинство деталей — раритетные вещи времен Великой Отечественной войны, подлинные документы и фотографии делают экспозицию интересной и увлекательной.

«Санитарный поезд № 312 был первым составом в стране, сформированным в военные годы именно здесь, в Вологде . Он был признан лучшим из всех 424 санитарных поездов, которые перевозили раненых по всей стране. В прошлом году музей посетили 42 экскурсионные группы, это больше тысячи человек», — рассказал председатель Совета ветеранов Вологодского вагоноремонтного завода Сергей Румянцев

В числе экскурсантов — 12 групп школьников, постоянные посетители — учащиеся школы № 30. Сегодня в памятном мероприятии поучаствовали ученики третьего класса, подготовили творческие номера для ветеранов завода. Кстати, сейчас их в ветеранской организации насчитывается почти девять сотен, двое имеют статус участников войны.

«Уже много лет Вагоноремонтный завод взял шефство над нашей школой, поэтому в памятных мероприятиях мы участвуем постоянно. Почти все классы уже здесь побывали, в первый раз музей посмотрят сегодня третьеклассники. Туда мы отправимся после небольшого концерта, где ребята исполнят стихи», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 30 Оксана Киренцева.

Концерт стал заключительной частью мероприятия, которое открылось торжественным митингом. Слова поздравления прозвучали в адрес ветеранов и работников завода. От лица председателя регионального парламента Андрея Луценко ветеранов поздравила депутат Законодательного собрания области Марина Денисова

«Эта проходная помнит шаги Героев Советского Союза, когда они еще были простыми заводчанами. «Вернулись» сюда они уже в стелах, память о них навечно хранят наши сердца. На заводе тоже уважают, чтят и бережно хранят память о геройских, фронтовых и трудовых подвигах вологжан. Завод стал центром патриотической работы и воспитания подрастающего поколения, сюда выстраиваются очереди из желающих посетить экспозиции», — сказала депутат Заксобрания области Марина Денисова.

С просьбой рассмотреть возможность присвоить соответствующий статус заводу парламентарий намерена обратиться к городским властям. О необходимости сохранения памяти о трудовых и героических подвигах говорили не раз. Кстати, сегодня музей завода пополнился еще одним экспонатом — копию свидетельства о присвоении городу Вологде международного звания «Город трудовой доблести и славы» директору передал Вадим Цепа . Напомним,

этого звания город удостоен в декабре прошлого года

«Это легендарный завод, старейшее предприятие, четверо заводчан стали Героями Советского Союза, четыре раза в период Великой Отечественной войны завод удостаивался переходящего красного знамени Государственного оборонного комитета СССР. Предприятие, безусловно, достойно носить такой статус — богатые экспозиции и выстроенная система работы по сохранению памяти о героических и трудовых подвигах вологжан должны стать общедоступными, чтобы их могли видеть не только школьники, но и остальные вологжане, гости города», — рассказал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Завершилась торжественная часть возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы», расположенному на территории завода. Память Героев Советского Союза почтили минутой молчания и тремя залпами из автоматов Калашникова.