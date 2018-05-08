Северная дамба, улицы Сибирская и Пушкина: публикуем полную карту перекрытий дорог в Перми 9 мая

Центральные улицы Перми будут перекрыты на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Кроме улицы Ленина и Комсомольского проспекта проехать будет невозможно по Северной дамбе, площади Карла Маркса и улице Сибирской. В Закамске, на Гайве и Кислотных дачах дороги также перекроют для районных шествий.

9 мая с 10:00 до 16:00 в Закамске будет перекрыта улица Кировоградская от Липатова до Худанина и все прилегающие улицы. С 22:00 8 мая до 14:00 9 мая на этом участке дороги будет запрещена парковка автомобилей.

— В поселке Новые Ляды с 13:00 до 15:00 будет временно прекращено движение транспорта на улице Мира от Островского до Молодежной, — рассказали в городской администрации.

С 12:00 до 16:00 на Гайве будет перекрыта улица Репина от Карбышева до Писарева и прилегающие улицы. В микрорайоне Кислотные дачи движение транспорта по улице Черняховского и прилегающим будет запрещено с 10:00 до 12:00. А с 11:00 до 12:00 будет прекращено движение транспорта на улице Доватора от Черняховского до Ольховской. С 22:00 8 мая до 16:00 9 мая запрещается парковка на улицах Репина, Черняховского и в переулке Бронзовый.

Самое масштабное перекрытие будет в центре города. Традиционно участок улицы Ленина от Крисанова до Попова с 5:00 и до 23:00 9 мая станет пешеходным, а утром на время парада и шествия «Бессмертного полка» будет закрыт и Комсомольский проспект.

С 11:00 до 16:00 для проведения шествия «Поклонимся великим тем годам» будет перекрыт Тихий Компрос, Комсомольская площадь и площадь Карла Маркса, улица Сибирская до Пушкина, улица Пушкина до Островского, съезд на Северную дамбу и сама дамба.

Детальную карту перекрытий смотрите ниже.

Ранее стала известна программа празднования 9 Мая в Перми. Как можно посмотреть пермский парад Победы вживую и не выходя из дома, 59.ru рассказал в прошлом материале. Также мы опубликовали ответы на важные вопросы об участии в акции «Бессмертный полк».