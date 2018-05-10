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В Курске пройдёт межрегиональная ярмарка
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В Курске пройдёт межрегиональная ярмарка 

Курские известия 32 минуты назад
Фото: Курские известия
Гостям представят широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции
С 15 по 20 мая на площади Советов в Курске пройдёт межрегиональная ярмарка. Посетителям мероприятия представят широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских и белорусских товаропроизводителей: верхняя одежда, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и др.
Подробности по телефонам: (4712) 51-25-42, 51-26-15, ОБУ «ВЦ „Курская Коренская ярмарка“, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.
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