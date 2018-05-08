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В Югре почтовики вышли на субботник в поддержку экологической акции
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В Югре почтовики вышли на субботник в поддержку экологической акции 

Уральский меридиан 53 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники Почты России поддержали международную экологическую акцию «Спасти и сохранить», которая прошла под эгидой «Мой чистый дом –Югра». В рамках акции почтовики очистили прилегающую к организации территорию и несколько улиц города Ханты-Мансийска от мусора.
«Коллектив Почты России уже не первый год участвует в городских субботниках — это стало доброй традицией. В этом месяце мы субботничаем второй раз, хочу заметить, что добровольцев от филиала было много, очистить улицы города от мусора вышли почти все сотрудники управления, а также Ханты-Мансийского почтамта», — рассказал директор УФПС ХМАО-Югра — филиала Почты России Сергей Запорожин.
Вместе с окружным почтовым Управлением в этом году Администрация Ханты-Мансийска зарегистрировала больше 165 организаций или порядка 2000 человек, принявших участие в уборке города.
Источник фотографии: пресс-служба УФПС ХМАО-Югры
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