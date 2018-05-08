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Экипаж МКС поздравляет с Днём Победы
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Экипаж МКС поздравляет с Днём Победы 

RT на русском 54 минуты назад
Командир 55-й экспедиции на МКС и бортинженер станции поздравили ветеранов с праздником Победы над фашизмом. Космонавты пожелали мира на земле, взаимопомощи и сотрудничества.
RT на русском: последние новости
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