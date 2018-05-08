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На брандмауэре петербургского дома появится светодиодный экран с именами погибших в блокаду
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На брандмауэре петербургского дома появится светодиодный экран с именами погибших в блокаду 

Собака 47 минут назад
Фото: Собака
Петербуржец Юрий Вульф, написавший книгу с историями всех семей, живших в блокаду в доме по улице Конной, 10, организует к 9 мая акцию: на брандмауэре дома установят светодиодный экран, где будут транслировать имена погибших жителей блокадного Ленинграда.
Вульф родился в этом доме в августе 1946 года. Он записывал воспоминания соседей-очевидцев событий военных лет, изучал домовые книги и исторические архивы. Так, ему удалось узнать, что во время блокады из 400 жителей дома на Конной умерли или пропали без вести 159 человек.
Он также рассказал, что на брандмауэре в 2019 году появится памятная табличка и надпись: «Погибшим и выжившим в блокаду и войну 1941-1945».
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