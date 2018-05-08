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Директор тюменского сельхозпредприятия «Тополя» не платил зарплату рабочим, но себе выписывал премии
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Директор тюменского сельхозпредприятия «Тополя» не платил зарплату рабочим, но себе выписывал премии 

72.ru 55 минут назад
Фото: 72.ru
Бывшего директора тюменского завода «Тополя» обвиняют в невыплате зарплаты работникам, в присвоении себе денег предприятия и злоупотреблении должностными полномочиями. Руководитель унитарного предприятия, занимающимся разведением крупного рогатого скота, промышлял с деньгами на протяжении двух лет.
Как гласит следствие, директор племзавода «Тополя» с мая 2014-го по март 2015 года похищал деньги предприятия. Он присваивал себе необоснованные премии за сверхурочную работу из фонда заработной платы компании. В результате предприятию был причинен ущерб в виде 529 тысяч рублей.
С 2014-го по 2016 год, используя свои должностные полномочия, руководитель завода продавал скот по заниженной стоимости. В результате предприятие лишилось ремонтного молодняка на воспроизводство основного стада. Также на производстве снизился надой от крупного рогатого скота. В итоге снизилась выручка от реализации молочной продукции — был причинен материальный ущерб на сумму 3 898 036 рублей.
Кроме этого, в 2016 году обвиняемый не выплачивал зарплаты 106 своим работникам, хотя имел такую возможность. Общая сумма долга по зарплате сотрудникам унитарного апредприятия составила 113 тысяч 689 рублей.
— В настоящее время причиненный работникам ущерб частично возмещен. Уголовное дело направили прокурору и после отдадут в суд, — пояснили в следственном комитете.
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