Директор тюменского сельхозпредприятия «Тополя» не платил зарплату рабочим, но себе выписывал премии

Бывшего директора тюменского завода «Тополя» обвиняют в невыплате зарплаты работникам, в присвоении себе денег предприятия и злоупотреблении должностными полномочиями. Руководитель унитарного предприятия, занимающимся разведением крупного рогатого скота, промышлял с деньгами на протяжении двух лет.

Как гласит следствие, директор племзавода «Тополя» с мая 2014-го по март 2015 года похищал деньги предприятия. Он присваивал себе необоснованные премии за сверхурочную работу из фонда заработной платы компании. В результате предприятию был причинен ущерб в виде 529 тысяч рублей.

С 2014-го по 2016 год, используя свои должностные полномочия, руководитель завода продавал скот по заниженной стоимости. В результате предприятие лишилось ремонтного молодняка на воспроизводство основного стада. Также на производстве снизился надой от крупного рогатого скота. В итоге снизилась выручка от реализации молочной продукции — был причинен материальный ущерб на сумму 3 898 036 рублей.

Кроме этого, в 2016 году обвиняемый не выплачивал зарплаты 106 своим работникам, хотя имел такую возможность. Общая сумма долга по зарплате сотрудникам унитарного апредприятия составила 113 тысяч 689 рублей.