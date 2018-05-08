«Нельзя допускать формализм и карьеризм». В Новосибирске обсудили актуальные проблемы добровольчества

Порядок вовлечения в добровольчество, взаимодействие с общественными организациями, разработка соглашения об оказании услуг в сфере добровольчества — вот далеко неполный список тем, которые были на повестке семинара-совещания, организованного региональным министерством образования и Федеральным агентством по делам молодежи. В основном повестка семинара касалась «затыков» в работе с молодежью, которые испытывают органы исполнительной власти, и инструментов реализации молодежной политики.

«В Новосибирске мы подробно разбирали, какой регион из СФО на каком шаге реализации комплекса мероприятий и проектов в рамках года Добровольца остановился. Касались и общих проблем, например, не все понимают, что такое «суперарбитр»: ведь оргкомитет на уровне региона должен возглавлять зампред местного правительства. Потому что в его полномочиях координировать задачи и переадресовывать их в те или иные органы власти», — рассказал начальник отдела регионального взаимодействия Росмолодежи Александр Левит

Проблема «суперарбитра», озвученная Левитом, не касается Новосибирской области : здесь мероприятия курирует врио первого вице-губернатора Юрий Петухов . В областном управлении по делам молодежи, чьи полномочия переданы от министерства региональной политики в минобр , работают и над другими вопросами. Как объяснила и.о.начальника управления Наталья Гергерт, в регионе отсутствует ресурсный центр, который «мог бы распределять поступающие заявки на волонтерское сопровождение по различным организациям равномерно». «Пока же получается, что имеющиеся волонтерские движения не взаимодействуют, не обмениваются практиками и не работают вместе на крупных событиях. Некоторые объединения действуют в рамках своих министерств, не подчиняясь больше никому, например, как в министерстве труда и социального развития и минприроды», — уточнила Гергерт. По ее словам, упомянутый ресурсный центр, появление которого запланировано на четвертый квартал 2018 года, поможет в решении всех перечисленных вопросов и, прежде всего, «создаст условия для обучения волонтеров».

Но не только появление ресурсного центра будет определяющим в развитии добровольческого движения. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников , который вместе с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым участвовал в работе семинара, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс» , отметил, что важна поддержка любых проектов, «чтобы люди могли раскрыться и самореализоваться».

«При этом, на мой взгляд, нельзя допускать формализм и карьеризм, чтобы люди занимались добровольчеством ради нужной строчки в анкете или получения льгот, это очень тонкая вещь», — уточнил Травников.