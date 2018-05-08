Ещё
Добровольцы «Бессмертного полка» будут помогать инвалидам в шествии 9 мая в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добровольцы «Бессмертного полка» будут помогать инвалидам в шествии 9 мая в Москве 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Московские добровольцы «Бессмертного полка» в случае необходимости помогут инвалидам с участием в шествии в День Победы, сообщила РИАМО во вторник руководитель пресс-службы региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина.
«Если инвалиды обратились к нам в штаб «Бессмертного полка» Москвы, то добровольцы оказывают поддержку, иногда даже проносят транспарант. Есть пожилые люди, которые не могут сами идти, и наши добровольцы, если такая потребность возникает, им помогают», — сказал Калгина.
Она добавила, что для участников шествия предусмотрена раздача воды, а также на Тверской улице будет работать полевая кухня.
«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны. Впервые акция прошла в Томске в 2012 году.
РИАМО: последние новости
Уникальное светотехническое шоу покажут посетителям макета Москвы на ВДНХ 9 мая Ветеранам вручили подарки при покупке билетов в кассах «Аэроэкспресс» в Москве ЕС рассмотрит вопрос введения новых санкций в отношении РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»412
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото188
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко473
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян9
Медведев избран премьером434
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение