Добровольцы «Бессмертного полка» будут помогать инвалидам в шествии 9 мая в Москве 

Московские добровольцы «Бессмертного полка» в случае необходимости помогут инвалидам с участием в шествии в День Победы, сообщила РИАМО во вторник руководитель пресс-службы региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина.
«Если инвалиды обратились к нам в штаб «Бессмертного полка» Москвы, то добровольцы оказывают поддержку, иногда даже проносят транспарант. Есть пожилые люди, которые не могут сами идти, и наши добровольцы, если такая потребность возникает, им помогают», — сказал Калгина.
Она добавила, что для участников шествия предусмотрена раздача воды, а также на Тверской улице будет работать полевая кухня.
«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны. Впервые акция прошла в Томске в 2012 году.