Добровольцы «Бессмертного полка» будут помогать инвалидам в шествии 9 мая в Москве

Московские добровольцы «Бессмертного полка» в случае необходимости помогут инвалидам с участием в шествии в День Победы, сообщила РИАМО во вторник руководитель пресс-службы региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина.

«Если инвалиды обратились к нам в штаб «Бессмертного полка» Москвы , то добровольцы оказывают поддержку, иногда даже проносят транспарант. Есть пожилые люди, которые не могут сами идти, и наши добровольцы, если такая потребность возникает, им помогают», — сказал Калгина.

Она добавила, что для участников шествия предусмотрена раздача воды, а также на Тверской улице будет работать полевая кухня.