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Мёрзнут за долги: жителям целого микрорайона отключили отопление и горячую воду
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Мёрзнут за долги: жителям целого микрорайона отключили отопление и горячую воду 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
В микрорайоне «Светлый» в Мошковском районе досрочно отключили отопление и горячую воду — они задолжали за поставки газа несколько миллионов.
«С 4 мая отключили полностью отопление и вместе с этим — горячую воду, — рассказал корреспонденту НГС житель микрорайона Станислав. — Хотя официально отопительный сезон продолжается. В квартирах не то что некомфортно, а очень холодно. Дети в верхней одежде ходят, утром особенно холодно, у меня ребёнок заболел».
По его словам, в квартирах по ночам держится температура в +10…+15 градусов. Вместе с отоплением в домах отключили и горячую воду — в управляющей компании «Согласие» на вопросы жителей ответили, что это произошло из-за долгов за поставки газа «Газпрому».
Похожая ситуация сложилась в микрорайоне прошлым летом: тогда общая сумма задолженности составляла почти 10 миллионов рублей. Сейчас, уточнил корреспонденту НГС гендиректор финансово-строительного объединения «Основа», куда входят застройщик микрорайона «Антар» и УК «Согласие», Светозар Дарнев, общий долг жителей перед УК уже превысил 10 миллионов рублей, из которых порядка 3,7 миллиона — задолженность за газ.
«Мы дали им (управляющей компании — Л. П.) заём, чтобы они погасили хотя бы основную часть, и «Газпром» обещал дать газ, — заверил Дарнев, уточнив, что сумму долга снизили до 2,5 миллиона рублей. — Но подключать будут только те дома, которые имеют положительную тенденцию в оплатах или минимальный долг».
По словам руководителя объединения, ресурсоснабжающая организация обещала вернуть газ в дома к 9 мая, но работы затянулись. Он также отметил, что есть возможность обойтись без отключения горячей воды летом, и компания прилагает к этому усилия, в частности работая с должниками.
В Новосибирске отопление пока решили не отключать: как сегодня сообщили в мэрии, тепло в дома будут подавать до тех пор, пока не установится тёплая погода.
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