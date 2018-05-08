Счетной палате требуется политический тяжеловес, считают эксперты

По действующему законодательству в случае досрочного прекращения полномочий главы Счетной палаты президент РФ должен в течение двух недель предложить парламенту нового кандидата. Депутаты ожидают, что это будет сделано после распределения портфелей в новом кабинете министров, однако это не значит, что пост будет предложен одному из лишившихся кресла министров или вице-премьеров.

"У государства есть устойчивая кадровая политика, и на эту позицию, при освобождении этой должности, может быть назначен человек сверхкомпетентный. Он откуда появляется? Или из состава самой Счетной палаты, например, один из аудиторов или заместителей самой Голиковой, потому что наработанный опыт уже у человека есть", — считает заведующий научно-исследовательским центром государственного управления МИГСУ РАНХиГС Руслан Корчагин.

Счетная палата, прежде всего, контролирует расходование средств бюджетов всех уровней, и глава ведомства должен хорошо разбираться в этой сфере, а также иметь достаточный авторитет в правительстве. «Будет найдена фигура, которая имеет и политический вес, и, конечно же, должна быть знакома с этой предметной областью», — заявил декан ИГСУП РАНХиГС, заведующий кафедрой государственной службы и кадровой политики Александр Турчинов

Сложный выбор

Председатель Счетной платы по законодательству назначается на шесть лет. Если это происходит в установленные законом сроки, Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного. Так, в сентябре 2013 года в списке, кроме Голиковой, были действующий на тот момент председатель Счетной палаты Сергей Степашин и глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Ничто не мешает президенту рассмотреть предложенную пять лет назад депутатами кандидатуру Макарова еще раз, учитывая, что последний по всем параметрам подходит для этой должности. Однако сейчас при досрочной смене руководителя ведомства Путин вправе внесли любого нового кандидата. Сам Макаров отказался обсуждать с журналистами эту тему.

"Счетная палата — это контроль и наблюдение за движением бюджетных средств, бюджетных денег. Конечно, на мой взгляд, это должен быть человек, который хорошо разбирается в системе финансов и имеет опыт соответствующей работы. Это может быть Минфин , это может быть Центральный банк . Но в любом случае это человек, который должен быть очень близок к пониманию содержания бюджетного процесса", — отмечает советник Института современного развития Никита Масленников

"На эту роль подошли бы лишившиеся постов члены прежнего состава кабинета министров, в том числе вице-премьеры Игорь Шувалов Аркадий Дворкович ", — считает профессор кафедры государственной службы и кадровой политики ИГСУП РАНХиГС Виктор Нечипоренко. Однако, по его словам, они, скорее, пойдут в бизнес.

Полная независимость

Председателем Счетной палаты по законодательству может быть гражданин РФ, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов. Но для этой должности существует ряд ограничений: как и любой высокопоставленный чиновник, главный аудитор страны не может иметь счетов в иностранных банках, заниматься предпринимательством, и ему придется передать свои активы в доверительное управление, чтобы избежать конфликта интересов в работе.

Председатель Счетной палаты не может совмещать свою работу с депутатским мандатом или постом сенатора Совета Федерации . Он не является членом правительства , но имеет право принимать участие в заседаниях обеих палат парламента, а также в заседаниях правительства и президиума правительства РФ. Глава Счетной палаты обладает гарантиями своей независимости и неприкосновенностью в течение срока своих полномочий.