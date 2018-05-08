Молодежная палата Красносельского района примет участие в возложении цветов на Поклонной горе

Представители Молодежной палаты Красносельского района примут участие в возложении цветов к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе. Акция состоится 8 мая.

— Это большая честь. На мой взгляд, возложение цветов — это то немногое, чем мы можем почтить память погибших в Великой Отечественной войне и показать ветеранам, что мы помним их подвиги, — отметил Борис Лапыгин, председатель Молодежной палаты.

Акция приурочена к 73-летию Победы в войне 1941-1945 годов. Всего в возложении цветов примут участие около 100 человек. К молодым парламентариям присоединятся студенты и руководство Всероссийского государственного университета юстиции.