Дорожное покрытие обновят в Воскресенском

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В поселении Воскресенское начался ремонт покрытия объектов дорожного хозяйства. Об этом 8 мая проинформировали в местной администрации.

— В настоящее время ремонт покрытия объектов дорожного хозяйства начался на территории улицы Лесная в деревне Ямонтово и в поселке Воскресенское, — рассказал сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения. — Кроме этого, сдана в эксплуатацию трасса, ведущая до городского округа Щербинка.

Сотрудник администрации добавил, что специалисты начали работы по озеленению территории поселка Воскресенское по адресу: дома №№10 и 12.