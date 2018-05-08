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Дорожное покрытие обновят в Воскресенском
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Дорожное покрытие обновят в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В поселении Воскресенское начался ремонт покрытия объектов дорожного хозяйства. Об этом 8 мая проинформировали в местной администрации.
— В настоящее время ремонт покрытия объектов дорожного хозяйства начался на территории улицы Лесная в деревне Ямонтово и в поселке Воскресенское, — рассказал сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения. — Кроме этого, сдана в эксплуатацию трасса, ведущая до городского округа Щербинка.
Сотрудник администрации добавил, что специалисты начали работы по озеленению территории поселка Воскресенское по адресу: дома №№10 и 12.
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