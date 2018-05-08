Молодые парламентарии Троицка поучаствовали в автопробеге ко Дню Победы

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Молодые парламентарии Троицка 6 мая приняли участие в Окружном мероприятии. Автопробег посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Каждый год перед этим праздником мы проводим тематические встречи и акции. И по традиции активисты присоединились к окружному мероприятию. Пробег состоялся на улице Текстильщиков. От нашего объединения было более пяти человек, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.

Они добавили, что к окружному мероприятию присоединились жители поселений Краснопахорское и Десеновское.

По словам участников объединения из Троицка, в канун праздника они проведут еще одну тематическую акцию: раздадут георгиевские ленты всем желающим.