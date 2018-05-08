Лекция о церковной жизни во время войны состоится в Марфо-Мариинской обители 

Всех желающих ждут 21 мая.
Священник и профессор кафедры Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Мазырин станет главным спикером. Он расскажет гостям о церковной жизни в тот период.
— Встреча пройдет в Голубой гостиной обители, — сообщили в пресс-службе учреждения.
Занятие организуют в рамках цикла лекций, посвященных истории Русской Православной Церкви.
Желающих пополнить свои знания в области религиоведения ждут в 19:30 по адресу: улица Большая Ордынка, дом 34. Вход свободный.