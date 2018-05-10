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Дополнительные электрички свяжут Дон и Кубань
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Дополнительные электрички свяжут Дон и Кубань 

АиФ Ростов 40 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Дополнительные электрички свяжут Ростовскую область и Краснодарский край, сообщает пресс-служба СКЖД.
«С 19 мая по 30 сентября 2018 года назначаются дополнительные пригородные поезда, связывающие Ростовскую область и Краснодарский край», — говорится в сообщении.
По выходным между регионами будут курсировать две дополнительные электрички.
В частности, назначается пригородный поезд №6240/6239 сообщением Ростов — Орловка-Кубанская. Он будет отправляться из донской столицы в 6.46 и прибывать в Орловку-Кубанскую в 8.32.
Также по субботам и воскресеньям будет курсировать электричка №6190/6189 Орловка-Кубанская — Ростов. Время ее отправления из Орловки-Кубанской — 11.12, прибытия в Ростов-на-Дону — 13.02.
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