Дополнительные электрички свяжут Дон и Кубань

«С 19 мая по 30 сентября 2018 года назначаются дополнительные пригородные поезда, связывающие Ростовскую область и Краснодарский край», — говорится в сообщении.

По выходным между регионами будут курсировать две дополнительные электрички.

В частности, назначается пригородный поезд №6240/6239 сообщением Ростов — Орловка-Кубанская. Он будет отправляться из донской столицы в 6.46 и прибывать в Орловку-Кубанскую в 8.32.

Также по субботам и воскресеньям будет курсировать электричка №6190/6189 Орловка-Кубанская — Ростов. Время ее отправления из Орловки-Кубанской — 11.12, прибытия в Ростов-на-Дону — 13.02.