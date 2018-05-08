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Придирчивые подписчицы накинулись на беременную Ханну
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Придирчивые подписчицы накинулись на беременную Ханну 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
После новости о будущем пополнении певица и шагу ступить не может без заботы посторонних.
Понятно, почему селебрити не спешат рассказывать о беременности. Ведь сразу появляется толпа заботливых подписчиц, которые следят за каждым неосторожным шагом. После того как Ханна поделилась радостной новостью о будущем пополнении, положительные комментарии о внешности певицы и восхищения их парой с Пашу стали буквально тонуть в потоке осуждения. Если верить злобным подписчикам, девушка не так одевается и обувается, ест неправильную для ее положения еду, а теперь и вовсе поставила под опасность сразу две жизни — свою и ребенка!
А ведь Ханна всего-навсего прокатилась на яхте в Дубае и сделала фотографию для своего Instagram. Пост мгновенно набрал сотни комментариев, но далеко не все оказались положительными:
«Опасно так фотографироваться в таком положении! Ужас, о ребенке совсем не думает, только о себе», «Стоит на самом краю, а ведь катер может упасть», «С ума сойти, еще и на ходу, очень смело, нельзя так, надо думать».
Публикация от Ханна (@offi_hanna)
7 Май 2018 в 1:40 PDT  И это далеко не впервые. Излишнюю заботу подписчицы певицы проявили и под прошлой фотографией:
«Мда, короткое платье, хоть было бы уважение к положению. И на каблуках, каблуки нельзя при беременности».
Публикация от Ханна (@offi_hanna)
6 Май 2018 в 4:58 PDT  И под предыдущей:
«Очень много проводите на солнце, задумайтесь», «Вы что живот втянули? Зачем, так нельзя».
Публикация от Ханна (@offi_hanna)
5 Май 2018 в 11:02 PDT  К счастью, Ханну, кажется, совсем не задевают поучения. Звезда не пишет гневных постов, а в комментариях изредка отвечает только на позитивные реплики.
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