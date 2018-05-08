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США ввели запрет на контакты с «Рособоронэкспортом»
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США ввели запрет на контакты с «Рособоронэкспортом» 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт», фактически обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.
Как следует из опубликованного во вторник в федеральном реестре уведомления, решение было принято 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.
В соответствии с документом, исключение на контакты и деловые отношения может быть сделано для двух программ США: поставках российских вертолетов Ми-17 для нужд афганской армии и закупках оборудования для полетов по договору «Открытое небо».
"Рособоронэкспорт" уже долгое время находится под американскими санкциями в связи с ситуацией на Украине и в Сирии. О новых санкциях, решение о которых принимает минфин США, в данном документе госдепартамента речи не идет.
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