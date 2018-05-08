Telegraph: полиция Великобритании завершила работы почти на всех объектах в Солсбери

ТАСС , 8 мая. Британская полиция завершила следственные мероприятия на всех объектах в Солсбери, где велся поиск вещественных доказательств по делу отравления Скрипалей, кроме дома экс-полковника ГРУ . Об этом во вторник сообщила газета The Telegraph со ссылкой на брифинг кабинета министров.

По ее сведениям, в ходе брифинга было отмечено, что в операции были задействованы 400 полицейских, в том числе 250 сотрудников контртеррористического подразделения. За это время были собраны более 5 тыс. часов записей с камер наружного наблюдения, а также порядка 1 тыс. 350 вещественных доказательств.

Терезы Мэй. При этом работы по зачистке объектов еще продолжаются. «Мероприятия по зачистке продолжаются, в приоритете сделать все объекты безопасными, чтобы Солсбери мог вернуться в нормальное русло», — приводит издание слова представителя премьер-министра Великобритании