Посольство РФ: Лондону не удалось доказать причастность РФ к инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 8 мая. / ТАСС /. Властям Великобритании не удалось доказать собственную версию о причастности России к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое мнение озвучило во вторник посольство РФ в Лондоне, комментируя завершение британской полицией следственных мероприятий на всех объектах в Солсбери, где велся поиск вещественных доказательств по этому делу, кроме дома бывшего разведчика.

"Несмотря на предпринятые полицией колоссальные усилия, местным правоохранителям так и не удалось с помощью фактов и доказательств поддержать официальную политическую версию инцидента", — говорится в распространенном коммюнике диппредставительства. — Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия".

В посольстве заметили, что звучащие в адрес Москвы обвинения «остаются безосновательными», а сам «миф об исключительно российском происхождении примененного отравляющего вещества полностью развенчан».

Кроме того, там вновь указали на то, что российской стороне так и не была предоставлена какая-либо поддающаяся проверке информация о местонахождении и состоянии здоровья Скрипалей. «В очередной раз призываем британскую сторону к соблюдению взятых на себя международных обязательств», — добавили по этому поводу в российском посольстве.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.