Более 1600 ветеранов пройдут программу реабилитации «Забота о ветеранах» до конца года

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Почти 350 ветеранов войны и тружеников тыла в 2018 году смогут пройти в Москве единственную в России программу комплексной медицинской и психологической реабилитации. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Курс «Забота о ветеранах» осуществляется в реабилитационно-оздоровительном комплексе «Отрадное». Общее число реабилитированных участников Великой Отечественной войны с 2015 года достигнет 1600 человек.

"346 ветеранов войны и тружеников тыла смогут пройти [в этом году] программу комплексной медицинской и психологической реабилитации, созданную благотворительным фондом «Система»… при поддержке правительства Москвы . С 2015 года программу «Забота о ветеранах» прошло более 1600 ветеранов", — пояснили ТАСС в департаменте.

Представители мэрии уточнили, что фронтовики пройдут целый комплекс процедур, нацеленных на реабилитацию и повышение качества жизни. Продолжительность курса составит две недели. Заезды ветеранов запланированы с мая по декабрь.

Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин пояснил, что решение о направлении ветеранов на реабилитацию принимает специальная медицинская комиссия совета. «Ветеран может повторно пройти курс реабилитации, если он в этом нуждается», — сказал он.

Пресс-служба благотворительного фонда сообщила, что пока ни один ветеран не проходил реабилитацию повторно. Программа оздоровления действует бессрочно.

Программа с учетом рекомендаций геронтологов

Заместитель директора АНО НИМЦ «Геронтология» Андрей Ильницкий сообщил, что специалисты комплекса разработали для ветеранов персональные процедуры с учетом особенностей здоровья пожилого человека для борьбы со старческой астенией, нарушениями памяти, деменцией и болезнью Альцгеймера, а также осложнениями после всех видов операций. Работники комплекса с помощью гериатрической медицины выявят факторы, которые снижают степень независимости человека в повседневной жизни, и назначат комплексную программу реабилитации с участием врачей, социальных работников, психологов и родственников ветеранов.

"Специалисты не просто поставят определенный диагноз и назначат лечение, но выявят так называемые гериатрические синдромы, то есть специфические состояния, характерные только для пожилых людей, которые снижают уровень функциональности пожилого человека", — пояснил он.

Другие меры социальной поддержки

Правительство Москвы реализует комплекс мер, направленных на социальную поддержку, улучшение условий и уровня жизни ветеранов Великой Отечествененой войны, к ним относится: социальные выплаты, обслуживание на дому, капитальный ремонт жилых помещений, напомнили в департаменте соцзащиты.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, одной из приоритетных мер социальной поддержки ветеранов является санаторно-курортное лечение. Около 670 человек воспользовались этим правом в 2018 году. «Для тех, кто по состоянию здоровья не может уехать на курорт, работает программа медико-социальной реабилитации „Санаторий на дому“. Она рассчитана на 21 день. Специалисты работают по индивидуальной программе лечения и диетического питания, стараются создать комфортную психологическую атмосферу. Планируется, что в 2018-м „Санаторий на дому“ организуют для 6 тыс. ветеранов», — говорится на портале.

Кроме того, ветераны в любое время могут получить неотложную помощь благодаря системе «Тревожная кнопка». Такие устройства есть более чем у 30 тыс. человек. Также к одиноким малоподвижным ветеранам ежедневно приходят сиделки. Ветераны, которые самостоятельно не могут передвигаться, имеют право воспользоваться патронажной службой, которая создана во всех 46 городских поликлиниках. «У таких пациентов свой врач-терапевт, который разрабатывает для них индивидуальный план лечения. Доктор в среднем посещает пациента восемь раз в год, медсестра — 12-14 раз», — уточняется на сайте.

Органы социальной защиты населения на постоянной основе проводят обследование условий жизни данной категории граждан. На каждого инвалида и участника Великой отечественной войны, вдову погибшего в период ВОВ военнослужащего, труженика тыла заведен электронный социальный паспорт, отражающий социальный статус ветерана, нуждаемость и виды социальной помощи. На основе этих сведений сформирована база данных, которая постоянно анализируется, пояснили ТАСС в департаменте.