Бизнес оценил майские указы Президента РФ

Бизнес высоко оценил указ Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Как отметили в ТПП , особое значение придается развитию цифровой экономики, созданию цифровой платформы поддержки деятельности малого и среднего бизнеса, численность которого, включая индивидуальных предпринимателей, к 2024 году вырастет до 25 миллионов человек.

Российский бизнес в лице ТПП РФ не могут не радовать меры по поддержке экспортеров, совершенствованию системы закупок, упрощению доступа к льготному финансированию, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе введению нового режима налогообложения для самозанятых граждан, подчеркивает глава ведущего бизнес-объединения страны.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, то, что правительство вновь возглавит Дмитрий Медведев, а в его составе сохранят свои места опытные чиновники, говорит о преемственности в решении первоочередных задач экономики и бизнеса. Предпринимателям важно, чтобы ранее выработанные правила не менялись часто и хаотично, а все перемены происходили с учетом их интересов.

Новый «майский указ» президента является продолжением той многолетней последовательной работы, которая ведется государством и бизнесом на протяжении последних лет в достижении национальных целей развития.