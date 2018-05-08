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Бизнес оценил майские указы Президента РФ
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Бизнес оценил майские указы Президента РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бизнес высоко оценил указ Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Как отметили в ТПП, особое значение придается развитию цифровой экономики, созданию цифровой платформы поддержки деятельности малого и среднего бизнеса, численность которого, включая индивидуальных предпринимателей, к 2024 году вырастет до 25 миллионов человек.
Российский бизнес в лице ТПП РФ не могут не радовать меры по поддержке экспортеров, совершенствованию системы закупок, упрощению доступа к льготному финансированию, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе введению нового режима налогообложения для самозанятых граждан, подчеркивает глава ведущего бизнес-объединения страны.
По мнению президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, то, что правительство вновь возглавит Дмитрий Медведев, а в его составе сохранят свои места опытные чиновники, говорит о преемственности в решении первоочередных задач экономики и бизнеса. Предпринимателям важно, чтобы ранее выработанные правила не менялись часто и хаотично, а все перемены происходили с учетом их интересов.
Новый «майский указ» президента является продолжением той многолетней последовательной работы, которая ведется государством и бизнесом на протяжении последних лет в достижении национальных целей развития.
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