Жителей Карелии заставляют возвращать северные надбавки за прошлый год

Люди, добившиеся перерасчета через суд, теперь должны государству десятки тысяч рублей.

Работников детского сада в поселке Лоухи обязали вернуть деньги, выплаченные им по решению суда в качестве компенсации за работу на севере. Об этом они рассказали журналисту портала «Карельские Вести».

Люди обратились с исками после того, как 7 декабря 2017 года Конституционный суд постановил не включать северные надбавки в состав МРОТ. Низкооплачиваемые сотрудники потребовали пересчитать им зарплату за прошлый год — таков срок исковой давности по спорам, связанным с оплатой труда. И местный суд эти требования удовлетворил.

Однако затем районная администрация обжаловала эти решения в Верховном суде Карелии . И высшая инстанция постановила, что перерасчет необходимо было делать не за год, а за три недели — с 7 декабря. Соответственно, уже выплаченные деньги люди должны вернуть.

— Я подала в лоухский суд, выиграла, отсудила 79 тысяч, — рассказала техничка Татьяна Лебедева . — Мы сейчас написали расписки — обязались отдавать 20% от заработной платы. Вот что мне делать?