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Жителей Карелии заставляют возвращать северные надбавки за прошлый год
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Жителей Карелии заставляют возвращать северные надбавки за прошлый год 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Люди, добившиеся перерасчета через суд, теперь должны государству десятки тысяч рублей.
Работников детского сада в поселке Лоухи обязали вернуть деньги, выплаченные им по решению суда в качестве компенсации за работу на севере. Об этом они рассказали журналисту портала «Карельские Вести».
Люди обратились с исками после того, как 7 декабря 2017 года Конституционный суд постановил не включать северные надбавки в состав МРОТ. Низкооплачиваемые сотрудники потребовали пересчитать им зарплату за прошлый год — таков срок исковой давности по спорам, связанным с оплатой труда. И местный суд эти требования удовлетворил.
Однако затем районная администрация обжаловала эти решения в Верховном суде Карелии. И высшая инстанция постановила, что перерасчет необходимо было делать не за год, а за три недели — с 7 декабря. Соответственно, уже выплаченные деньги люди должны вернуть.
— Я подала в лоухский суд, выиграла, отсудила 79 тысяч, — рассказала техничка Татьяна Лебедева. — Мы сейчас написали расписки — обязались отдавать 20% от заработной платы. Вот что мне делать?
Как стало известно нашему изданию, с подобными трудностями столкнулись и в других регионах страны — в частности, в Архангельской области. Подробнее о проблеме выплаты северных надбавок читайте в материале «Скандал вокруг „северных“: Несправедливость на высшем уровне».
По материалам: ptzgovorit.ru
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