Амбулатория в поселке Мулино Володарского района переехала в новое здание

8 мая состоялось открытие врачебной амбулатории в посёлке Мулино Володарского района в новом здании (ул. Гвардейская, 74).

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Антона Шаклунова, глава региона Глеб Никитин дал поручение перевести медицинские службы амбулатории в новое здание. Поводом для проверки в апреле 2018 года стали жалобы жителей посёлка в социальных сетях на состояние здания врачебной амбулатории с приложением фото— и видеоматериалов. Проверка показала, что помещения амбулатории по адресу: п. Мулино, ул. Новая, д.22 находятся в неудовлетворительном состоянии. Здание по ул. Новой является собственностью министерства обороны , которое сложило с себя полномочия по его содержанию.

Как пояснил Антон Шаклунов , после передачи старого здания министерству здравоохранения , медпомощь будут оказывать и там. «Население, приписанное к амбулатории, составляет примерно 4,6 тысяч человек. В новой части поселка Мулино, где и разместилась амбулатория, живут в основном молодые семьи, а в старой части — преимущественно пенсионеры. Нам необходимо наладить медпомощь и в старой части — организовать кабинет врача общей практики. Но это будет возможно тогда, когда министерство обороны передаст нам здание, а мы сделаем в нем ремонт», — пояснил Антон Шаклунов.

Как рассказал главный врач Володарской центральной районной больницы Клим Маниленко, мулинская амбулатория будет развиваться и дальше — уже в 2018 году в ней начнется реализация принципов «бережливого производства». «В перспективе планируется открытие стационарозамещающей технологии: люди смогут получать помощь, аналогичную стационарной. Также мы планируем приобретение новой современной мебели и создание доступной среды для маломобильных граждан», — сообщил Клим Маниленко.

«Мне очень нравится новая амбулатория: здесь чисто, просторно, компетентные врачи. Я рада, что теперь мы будем получать медпомощь в хороших условиях», — рассказала пациентка амбулатории Татьяна Иванова

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области в поселке Мулино проживает порядка 13 тысяч человек, из которых 4166 взрослых и 1614 детей прикреплены к ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» и обслуживаются в структурном подразделении больницы — Мулинской сельской врачебной амбулатории.