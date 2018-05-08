В Карачаево-Черкесии начали установку обновленного зеркала на крупнейший в РФ телескоп

Зеркало было изготовлено в 1974 году по заказу Российской академии наук, и до 1979 года наблюдения в обсерватории велись именно с его помощью, однако потом его заменили из-за возникших дефектов. В 2007 году зеркало направили на реставрацию на Лыткаринский завод оптического стекла в Подмосковье , в феврале 2018 года обновленное зеркало доставили в обсерваторию. После реконструкции резервное зеркало получило более совершенную параболическую форму, что позволит повысить проницающую силу телескопа при исследованиях предельно слабых и далеких объектов Вселенной.

"Работы уже начались, сейчас ведутся подготовительные мероприятия. Замену действующего зеркала на резервное, переполировка которого завершилась в 2017 году, планируется провести в течение двух месяцев, в мае-июне этого года. Процесс трудоемкий, работы проводят сотрудники САО", — сказала Филиппова.

Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире оптическим телескопом, сейчас остается самым большим в Евразии. Его построили в Карачаево-Черкесии в 1975 году на высоте 2070 м над уровнем моря. Его башня достигает в высоту 53 м, масса телескопа в сборе составляет 820 тонн, вес главного зеркала — 42 тонны. Для фундамента котлован рыли вручную, аккуратно вынимая скальную породу, чтобы не нарушить монолит горы и обеспечить устойчивость конструкции.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Она располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Научный центр помимо БТА располагает радиотелескопом РАТАН-600.