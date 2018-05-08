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Лекции о здоровом образе жизни пройдут в Щербинке
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Лекции о здоровом образе жизни пройдут в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЩГБ  Цикл лекций «Здорово жить» пройдет в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом 8 мая сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».
— Сейчас у нас объявлен набор на познавательные профилактические мероприятия о здоровом образе жизни. Лекции будут читать специалисты-медики, — поделилась куратор «Московского долголетия» в Щербинке Елена Алтухова.
Все лекции будут проходить в здании Щербинской городской больницы по адресу: улица Театральная, дом №15.
Для записи необходимо обратиться в Центр социально обслуживания по номеру: 8-499-234-05-90.
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