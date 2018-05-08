Ещё
Серия книг «Бессмертный полк. Детям о войне» представлена в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серия книг «Бессмертный полк. Детям о войне» представлена в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первые книги из новой серии «Бессмертный полк. Детям о войне» представлены во вторник на пресс-конференции в ТАСС.
"Наш опыт говорит о том, что нужно переиздавать классику, что в новой упаковке у классики расширяется аудитория", — сказала заместитель директора департамента стратегических коммуникаций издательства «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. По ее словам, новая серия — совместный проект издательства «Малыш» и общероссийского движения «Бессмертный полк».
В серию вошли повесть Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат», произведение Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», а также сборник «Стихи и рассказы детских писателей о Великой Отечественной войне», в котором собраны, в том числе, произведения Самуила Маршака, Агнии Барто и др. Совокупный тираж представленных изданий — 20 тыс. экземпляров.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, с тех пор масштаб и география «Полка» только расширяется.
ТАСС: последние новости
Ветераны Великой Отечественной войны в Грузии получат финансовую помощь в канун Дня Победы Король Саудовской Аравии поздравил Путина с наступающим Днем Победы Послы ЕС рассмотрят новые санкции в отношении РФ из-за проведения выборов в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»415
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото190
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко473
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян9
Медведев избран премьером437
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение