Серия книг «Бессмертный полк. Детям о войне» представлена в Москве

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Первые книги из новой серии «Бессмертный полк. Детям о войне» представлены во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Наш опыт говорит о том, что нужно переиздавать классику, что в новой упаковке у классики расширяется аудитория", — сказала заместитель директора департамента стратегических коммуникаций издательства «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. По ее словам, новая серия — совместный проект издательства «Малыш» и общероссийского движения «Бессмертный полк».