Серия книг «Бессмертный полк. Детям о войне» представлена в Москве 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первые книги из новой серии «Бессмертный полк. Детям о войне» представлены во вторник на пресс-конференции в ТАСС.
"Наш опыт говорит о том, что нужно переиздавать классику, что в новой упаковке у классики расширяется аудитория", — сказала заместитель директора департамента стратегических коммуникаций издательства «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. По ее словам, новая серия — совместный проект издательства «Малыш» и общероссийского движения «Бессмертный полк».
В серию вошли повесть Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат», произведение Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», а также сборник «Стихи и рассказы детских писателей о Великой Отечественной войне», в котором собраны, в том числе, произведения Самуила Маршака, Агнии Барто и др. Совокупный тираж представленных изданий — 20 тыс. экземпляров.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, с тех пор масштаб и география «Полка» только расширяется.