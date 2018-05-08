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Россия упорядочит выдачу лицензий на патентованные лекарства с правилами ВТО
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Россия упорядочит выдачу лицензий на патентованные лекарства с правилами ВТО 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предоставление принудительной лицензии на изобретения, относящиеся к лекарствам, для их производства и последующего экспорта осуществляется на основании решения суда.
Соответствующую поправку в статью 1362 части четвёртой Гражданского кодекса разработали специалисты Минобрнауки.
В пояснительной записке к документу, размещённому на федеральном портале проектов нормативных актов, отмечается, что это дополнение российского законодательства позволяет имплементировать в него нормы международного договора и сохранить существующую модель предоставления лицензии.
Инициатива призвана привести правоприменительную практику в соответствие с действующим между странами — участницами ВТО Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), определяющим порядок применения принудительного лицензирования в целях экспорта лекарств.
Поскольку российское законодательство не содержит положений, устанавливающих возможность и условия выдачи принудительных лицензий на производство запатентованных лекарств для их экспорта, для обеспечения возможностей применения упомянутой статьи ТРИПС необходимо законодательно позволить судам в каждом конкретном случае устанавливать размер вознаграждения за такое использование изобретения с учётом стоимости разрешённого экспортирующим членом использования для импортирующего члена.
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