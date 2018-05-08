В Волгоградской области увеличилось производство молока

Увеличение производства молока отмечено в 17 районах Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, во всех хозяйствах за первые три месяца текущего года было произведено 49 100 тонн молока, что почти на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рекордсменом стал Калачевский район. Прибавка составила более 31%. Это стало возможным с открытием в ноябре 2016 года в ООО «СП „Донское“ фермы на 800 голов. Производство молока на предприятии увеличилось более чем на 3 000 тонн.

Хорошие результаты показали также хозяйства Кумылженского (рост 5,8%), Котовского (4,5%), Нехаевского (4,5%), Суровикинского (14,4%), Киквидзенского (4,2%) районов и города Михайловки (4,1%).

По данным областного комитета сельского хозяйства, на 1,2% увеличилось и поголовье крупного рогатого скота, овец и коз. Наибольшие темпы роста отмечены в Кумылженском (21,5%), Киквидзенском (18,9%), Светлоярском (11,6%), Палласовском (9,4%), Котельниковском (6,9%), Серафимовичском (5,7%) районах.