В Воронеже выставили на торги проектирование Центра мужской гимнастики

Спортивный объект разместится на левом берегу водохранилища. В Воронеже планируют приступить к проектированию Центра мужской гимнастики, который разместится на левом берегу водохранилища. Стоимость проектно-изыскательских работ составит 2,35 млн рублей. Аукцион состоится 21 мая. Физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике планируется построить на участке площадью 1,43 га на Ленинском проспекте 93в. Он будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м с тремя гимнастическими залами. Так же на участке оборудуют парковку и возведут хозяйственный блок. Помимо спортивных арен в здании спорткомплекса предусмотрят залы хореографии и начальной подготовки, вестибюль, гардероб для спортсменов, тренеров и зрителей на 100 человек, раздевалки, душевые и туалеты, помещения для тренеров, медицинской блок и комплекс вспомогательных помещений. Кроме того, проект должен включать подъездные путии проезды для пожарной техники, парковочные места, пешеходные дорожки и тротуары, а также комплексное благоустройство территории, прилегающий к физкультурно-спортивному центру. Аукцион состоится 21 мая. Конкурсная комиссия будет учитывать квалификацию участников закупки, их опыт по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объёма, а также предлагаемую цену контракта. Проектно-изыскательские работы подрядчик должен будет выполнить в течение полугода с момента заключения контракта. Центр мужской гимнастики станет одним из трёх крупных спортсооружений, которые планируется разместить на левом берегу водохранилища. Так же там, согласно концепции планировки прибрежной территории общей площадью 175 га, появится Центр гребли на байдарках и каноэ и Центр гребного и парусного спорта. Первый начнут строить уже в 2018 году. Второй — спроектируют. Кроме того, на набережной построят храмовый комплекс в честь Святителя Митрофана и сухой док для «Гото Предестинации». Там же уже возвели, но еще не сдали в эксплуатацию торговый центр «Европа». Объекты свяжут прогулочными и велосипедными маршрутами, разместят там кафе, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря. Проект планировки территории от Вогрэсовского моста до улицы Димитрова разработал БУ ВО «Нормативно-проектный центр» по заказу регионального управления архитектуры и градостроительства. Ожидается, что на ближайшее десятилетие он станет основой для развития левобережной части города.

лена Гончарова