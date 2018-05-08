Как в Австралии спасают коал

На эти деньги планируют создать лесные заповедники, построить ветеринарную клинику, установить предупреждающие знаки на опасных участках дорог, где животные чаще всего попадают под колеса машин.

За два десятилетия численность коал сократилась на 26 процентов. В первую очередь сумчатые страдают из-за уничтожения их естественной среды обитания — вырубки эвкалиптовых лесов, а также из-за нападение собак и изменение климата. Власти штата выделят около 250 квадратных километров лесов для коал, чтобы они свободно росли и размножались.

«Около 36 тысяч коал покинуло штат, — говорит Глэдис Береджиклян, премьер-министр Нового Южного Уэльса. Будет непростительно стыдно, если мы не сможем обеспечить будущее для нашего национального животного».