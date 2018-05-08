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Вашингтон ввел новые санкции против Рособоронэкспорта
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Вашингтон ввел новые санкции против Рособоронэкспорта 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Вашингтон принял решение ввести новые санкции в отношении «Рособоронэкспорта» –единственной в Российской Федерации государственной компании, выступающей посредником по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Как сообщает ТАСС, информация об ограничительных мерах содержится в сборнике официальных документов американского Федерального реестра. Как стало известно во вторник, 8 мая, санкции будут действовать два года, начиная с 30 апреля 2018, отмечает RT.
В пояснении заявлено, что ограничительные меры приняты в связи с «нарушением национального законодательства США о нераспространении в отношении Исламской Республики Иран, Корейской Народно-демократической Республики и Сирии».
Предыдущий пакет антироссийских санкций Министерство финансов США обнародовало 6 апреля. В список, в частности, были включены 14 российских компаний, среди которых также фигурировал «Рособоронэкспорт».
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