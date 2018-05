Друг познаётся в беде: какие гаджеты спасают жизни

Вчера, 7 мая, в центре Санкт-Петербурга в шестиэтажном доме произошёл пожар, в котором пострадало пять человек. Возгорание удалось ликвидировать довольно быстро, людей госпитализировали, и, к счастью, обошлось без жертв. Но бывают ситуации, когда счёт идёт на минуты, и именно в эти моменты жизнь человека и его окружающих зависит от него самого. Именно для таких случаев дизайнер Син Сун Хо разработал концепт аппарата под названием Rapunzel в честь одноимённой сказочной героини.

Sin Sun Ho Гаджет, состоящий из пружинной катушки, троса и специальной ручки, позволяет человеку закрепить его внутри горящего здания и подобно Бэтмену безопасно спуститься на землю. Rapunzel устроен таким образом, что даже если человек отпустит ручку, внутренний браслет надёжно зафиксирует руку и не даст вам упасть. К сожалению, это всего лишь концепт, и подобной технологии пока не существует. Зато есть другие, которые уже сейчас спасают десятки жизней. О некоторых из них рассказывает News.ru.

Kingii Wearable

Kingii

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире тонет около 372 тысяч человек. Если подсчитать, то каждый час водная стихия уносит жизни 42 человек. Проблема глобальная, и поэтому лучшие умы по всему миру работают над её решением. Так, несколько лет назад был представлен специальный браслет Kingii Wearable, в который встроена спасательная подушка.

Надувается она с помощью баллона с углекислым газом: для активации утопающему нужно лишь потянуть за специальный рычаг. Браслет весит менее 140 граммов, зато он может поднять человека весом до 130 кг и удерживать его на поверхности в течение 48 часов. Стоимость Kingii Wearable составляет 90 долларов. В комплекте с браслетом вы также получите запасной баллон и инструкцию по применению.

ABS Avalanche Airbag

Спасательные подушки нужны не только на воде, но и в горах. Многим зимним экстремалам знаком такой термин как «лавинный рюкзак». Снаряжение ABS Avalanche Airbag станет не только хорошим выбором для катания в больших горах, но и в случае опасности сможет спасти человеку жизнь.

Принцип работы рюкзака прост — в момент схода лавины вы дёргаете за активационную ручку, после чего система моментально срабатывает и надувает два специальных баллона, служащих как спасательный круг. Шансы того, что ваши кости останутся невредимы, невысоки, зато вы почти со 100% гарантией окажетесь на поверхности, и спасателям будет легче вас найти. Цена вопроса — от 40 000 рублей.

Elide Fire Extinguishing ball

Elide fire ball Pro Co., Ltd От водной стихии перейдём к стихии огня. Выше мы уже упоминали пожары, а также потенциальный способ спасения из них. А теперь погрузимся в реальность. Таиландская компания Elide fire ball Pro Co., Ltd разработала довольно простой и удобный гаджет для борьбы с возгораниями — шар-огнетушитель Elide Fire Extinguishing ball.

Греции, Португалии, Испании и Необычное устройство диаметром 152 мм весит всего 1,5 кг, и с ним очень просто обращаться. От вас требуется всего лишь бросить шар в огонь, а всё остальное он сделает за вас. Через 3-10 секунд после контакта с пламенем Elide Fire Extinguishing ball взорвётся и разбрызгает специальные химические вещества, которые смогут потушить площадь возгорания до 10 м². Устройство получило несколько наград и уже используется в пяти странах ( Франции Словении ).

iTClamp

Innovative Trauma Care

Наш следующий гаджет создавался военным для военных. Бывший хирург канадского военно-морского флота Денис Филипс разработал зажим для ран под названием iTClamp. Врач вдохновился простой заколкой для волос и впоследствии использовал эту механику в своём изобретении.

iTClamp представляет собой пластиковый зажим длинною около 7 см, на краях которого располагаются иглы. В течение нескольких секунд он сжимает рану, создавая подкожную гематому, и предотвращает дальнейшую кровопотерю. При этом сам зажим практически безболезнен. Исследования показали, что успешность iTClamp составляет 90% со степенью кровопотери средней тяжести. Ниже вы можете посмотреть принцип действия зажима. Тем, кому интересно, как это происходит с живыми тканями (18+), может перейти по ссылке.

Life Armour

POND co.

Что может быть безопаснее, чем специально построенный бункер, который защитит вас от природных катаклизмов? Если у вас нет времени и места для его строительства, но есть много денег (примерно 300 тысяч рублей), то вы можете купить готовую спасательную капсулу Life Armour. Она создавалась специально для защиты от ураганов, цунами, конца света и землетрясений.

Рассчитана капсула на четырёх человек (170 см/60 кг каждый). Она оснащена системой вентиляции, ремнями безопасности, мобильным аккумулятором для зарядки компьютера и смартфона, светодиодной лампой и дополнительным отсеком для припасов. Life Armour может оставаться на плаву, а также выдерживает давление в 9,3 т и падение с высоты 25 м.