17-летняя Полина Гедроиц пропала в Нижегородской области

17-летняя Полина Гедроиц пропала на Бору. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

В воскресенье, 6 мая, девочка ушла из дома по адресу Бор, ул. Больничная, д. 4 и не вернулась.

Рост пропавшей 172 см. У нее среднее телосложение, темные длинные волосы и карие глаза.

В день своего исчезновения Полина Гедроиц была одета в вишневое пончо в бело-голубой квадрат, серые лосины или черные джинсы. На ногах предположительно были черные туфли-лодочки. При себе девушка имела ярко-голубой с черным рюкзак Adidas, паспорт и серебряные сережки с красным камнем.

Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112, 02.

Ранее сообщалось о том, что пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей.