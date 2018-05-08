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17-летняя Полина Гедроиц пропала в Нижегородской области
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17-летняя Полина Гедроиц пропала в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
17-летняя Полина Гедроиц пропала на Бору. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
В воскресенье, 6 мая, девочка ушла из дома по адресу Бор, ул. Больничная, д. 4 и не вернулась.
Рост пропавшей 172 см. У нее среднее телосложение, темные длинные волосы и карие глаза.
В день своего исчезновения Полина Гедроиц была одета в вишневое пончо в бело-голубой квадрат, серые лосины или черные джинсы. На ногах предположительно были черные туфли-лодочки. При себе девушка имела ярко-голубой с черным рюкзак Adidas, паспорт и серебряные сережки с красным камнем.
Всех обладающих информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 или в полицию: 112, 02.
Ранее сообщалось о том, что пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей.
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