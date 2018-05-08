Оппозиция против Путина-царя, дубинки и нагайки — против оппозиции

На митинге 5 мая в «диалог» с оппозицией вступили полицейские дубинки и казачьи нагайки. Репортаж Sobesednik.ru

Накануне инаугурации президента по всей стране задержали почти 1600 противников Владимира Путина . Особенно отличились силовики в Москве . За избиениями граждан в центре столицы наблюдали корреспонденты «Собеседника».

"Он нам не царь": фоторепортаж с акции Алексея Навального в Москве 5 мая «Путин — вор…»

В субботу примерно в 100 городах России состоялась инициированная Алексеем Навальным акция «Он нам не царь», участники которой выступали против «установления монархии», требовали отставки Путина, проведения честных конкурентных выборов, соблюдения гражданских прав и свобод — в общем, всё по повестке, практически не изменившейся с 2012 года. За несколько дней до мероприятия по стране прокатилась волна арестов в штабах Навального, что тоже уже дело привычное. На этот раз шоком стал сам масштаб задержаний и та беспрецедентная жестокость, с которой они осуществлялись.

Число задержанных оказалось сопоставимо с тем, что было 26 марта 2017 года на акции «Он нам не Димон». Притом что «Он нам не царь» собрал — по крайней мере, в столице — в разы меньше участников. Всего по стране в автозаках, по данным «ОВД-Инфо», оказались 1600 человек. Большая часть пришлась на Москву (719), Петербург (217) и Челябинск (217). Алексей Навальный, также задержанный, в этот раз поставил рекорд. Не только добрался на Тверскую, но и пробыл на месте событий около 10 минут, успев сказать короткую речь.

В столице на Пушкинской площади около двух часов пополудни будто бы открылся портал в ад. Власти решили то ли сорвать, то ли «украсть» мероприятие весьма хитроумным способом: пришедшие на акцию лицезрели увешанных георгиевскими лентами членов НОД, облепивших памятник Пушкину, и ряженых в папахах. Последние оказались представителями казачьего общества «Центральное казачье войско», на обучение которого разгону демонстраций, по данным The Bell, столичная мэрия потратила почти 16 млн рублей. Некоторым, видимо, особенно талантливым выделили еще и нагайки. Они активно шли в ход. Нодовцы срывали с митингующих наклейки с протестной символикой и вообще всячески пытались спровоцировать конфликт. Полиция на это никак не реагировала.

— Пу-у-утин! Пу-у-утин! — скандировали парни с портретом президента на футболках.

— Вор! Вор! — хором вставляли протестующие.

«А Навальный — предатель!»

Постепенно толпа росла и становилась смелее. В руках замелькали плакаты «Я против коррупции». «Долой власть чекистов!» — выкрикнул кто-то в толпе, и несколько тысяч человек радостно подхватили.

— Вот скажите, чего хорошего за 20 лет у власти сделал этот ваш Путин? — вопрошал дедушка лет 80 со значком «Навальный» у своего ровесника с нодовской символикой.

— Да Навальный ваш вообще предатель! — парировал оппонент.

— Но Путин нарушает Конституцию, на четвертый срок идет, — не унимался первый.

— А Навальный — предатель, — повторял нодовец.

Предводитель НОД — депутат Госдумы Евгений Федоров — уклонился от ответа на простой вопрос: что все это значит?

— Я считаю, что нужно строго соблюдать закон, — заявил он. — Участники поднимают плакаты, а это нарушение закона.

— А вот там на памятнике ваши люди также стоят с плакатами и флагами, — заметили мы.

— Это не мои люди, но вы правильно заметили. Это ошибка. Надо им об этом сказать.

Били всех без разбора

Примерно в 14:10 в толпу ворвался отряд «космонавтов», и начались первые задержания. Полиции становилось все больше, через некоторое время площадь была окружена ею в три шеренги. Людей начали вытеснять с площади. Били без разбора. Едва не досталось и журналисту «Собеседника»: удар на себя приняла стоящая чуть впереди женщина. Она упала, а бойцы Росгвардии в шлемах пробежали дальше. Пытавшийся увернуться от дубинки мужчина споткнулся об куст и тоже упал: его били уже лежачего.

— Дави ментов! — крикнул мужчина в бейсболке и кинул в сторону полицейских пластиковую бутылку с водой.

Его примеру последовали и другие. Поначалу мирно настроенные оппозиционеры становились агрессивнее. А бойцы в форме как будто специально провоцировали, врываясь в самую гущу толпы и подставляя свои спины под тычки и плевки.

— Квартиру, наверное, хотят заработать, — предположила женщина с плакатом в защиту мессенджера Telegram.

В этот момент пятеро «космонавтов» налетели на парнишку лет 15, мирно сидящего на парапете. Один из них схватил ребенка за лямку рюкзака и с силой рванул на себя. Пацан рухнул на землю почти с метровой высоты и буквально взвыл от боли.

— Что я им сделал? — кричал паренек. — Это какие-то фашисты! Нет, они хуже! Фашисты со своими, с немцами, такого не делали!

Плотная шеренга охранителей смела с площади перед «Известиями» тех, кто там еще оставался. По Тверской, жутко воя, пронесся забитый людьми автозак. Полиция охраняла «Пушку» неизвестно от кого до позднего вечера.

Более всего непонятно, зачем понадобилось устраивать эту «кровавую субботу» перед самой инаугурацией. Ясно только, что последующие акции протеста будут теперь все жестче, причем с обеих сторон.

Продолжение темы

В воскресенье, 6 мая, в шестую годовщину событий на Болотной площади, санкционированный митинг «Нам нужна законная власть!» провели активисты левого движения.

— Мы должны заявить, что не считаем президентские выборы законными, честными и конкурентными и, собственно, не считаем Владимира Путина законно избранным президентом, — заявил один из организаторов, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов

На этом митинге прозвучал еще намек на бессрочную акцию протеста, но довольно невнятный: Сергей Удальцов призвал собравшихся постоянно выходить на улицы в любой форме — с шествиями и пикетами, «как во время Оккупай Абая».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018 под заголовком «Без царя в автозаке».