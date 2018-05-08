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Незаконный вывоз в Шанхай орденов и нагрудных знаков времен СССР пресекли на Шереметьевской таможне
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Незаконный вывоз в Шанхай орденов и нагрудных знаков времен СССР пресекли на Шереметьевской таможне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Попытку незаконного вывоза в Шанхай орденов и нагрудных знаков советских времен пресекли сотрудники Шереметьевской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в международном зале вылета аэропорта Шереметьево при проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, вылетающих рейсом Москва-Шанхай, у гражданина КНР 1991 г. рождения были обнаружены ордена и нагрудные знаки советских времен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.
«В ходе таможенного досмотра в багаже пассажира находились восемь орденов Отечественной войны и Красной звезды, пять нагрудных знаков, а также орденские книжки к данным наградам. Документы и награды изъяты и отправлены на экспертизу. Таможенные эксперты выяснят, являются ли предметы культурными ценностями и определят их стоимость», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в действиях гражданина РФ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей».
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