Незаконный вывоз в Шанхай орденов и нагрудных знаков времен СССР пресекли на Шереметьевской таможне

Попытку незаконного вывоза в Шанхай орденов и нагрудных знаков советских времен пресекли сотрудники Шереметьевской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в международном зале вылета аэропорта Шереметьево при проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, вылетающих рейсом Москва-Шанхай, у гражданина КНР 1991 г. рождения были обнаружены ордена и нагрудные знаки советских времен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.

«В ходе таможенного досмотра в багаже пассажира находились восемь орденов Отечественной войны и Красной звезды, пять нагрудных знаков, а также орденские книжки к данным наградам. Документы и награды изъяты и отправлены на экспертизу. Таможенные эксперты выяснят, являются ли предметы культурными ценностями и определят их стоимость», — отметили в пресс-службе.