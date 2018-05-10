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Гражданин ФРГ задержан на Шереметьевской таможне за попытку незаконно ввезти в Россию более 43 тыс. долл.
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Гражданин ФРГ задержан на Шереметьевской таможне за попытку незаконно ввезти в Россию более 43 тыс. долл. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Пассажира, прибывшего рейсом из Дюссельдорфа (Германия), задержали на Шереметьевской таможне за попытку незаконно ввезти в РФ более 43 тыс. долл., сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) задержали гражданина Германии 1983 г. р., пытавшегося незаконным способом переместить через таможенную границу ЕАЭС более 44 тыс. евро. Так, в международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, прилетевший рейсом из Дюссельдорфа. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса мужчина заявил, что имеет при себе 44,5 тыс. евро, а предъявил к таможенному осмотру 44,5 тыс. евро и 19 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общая сумма перемещаемых денежных средств составила 53 тыс. 301 долл., из них незаконно перемещенных — 43 тыс. 301 долл., что по курсу Центробанка России составляет 2 млн 728 тыс. 254 руб.
«В действиях гражданина Германии незаконно переместившего через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере», — добавили в ведомстве.
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