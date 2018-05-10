Гражданин ФРГ задержан на Шереметьевской таможне за попытку незаконно ввезти в Россию более 43 тыс. долл.

Пассажира, прибывшего рейсом из Дюссельдорфа Германия ), задержали на Шереметьевской таможне за попытку незаконно ввезти в РФ более 43 тыс. долл., сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) задержали гражданина Германии 1983 г. р., пытавшегося незаконным способом переместить через таможенную границу ЕАЭС более 44 тыс. евро. Так, в международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, прилетевший рейсом из Дюссельдорфа. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса мужчина заявил, что имеет при себе 44,5 тыс. евро, а предъявил к таможенному осмотру 44,5 тыс. евро и 19 тыс. руб.», — говорится в сообщении. Уточняется, что общая сумма перемещаемых денежных средств составила 53 тыс. 301 долл., из них незаконно перемещенных — 43 тыс. 301 долл., что по курсу Центробанка России составляет 2 млн 728 тыс. 254 руб. «В действиях гражданина Германии незаконно переместившего через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере», — добавили в ведомстве.