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В Рыбинске появится остановка, на которой можно будет зарядить сотовый
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В Рыбинске появится остановка, на которой можно будет зарядить сотовый 

76.ru 29 минут назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске появится первый в Ярославской области самый современный павильон на остановке. Комплекс уже монтируют на центральной Соборной площади.
Новая остановка будет не только с крышей, под которой можно будет спокойно спрятаться от непогоды, но и на розетками, где можно будет подзарядить телефон.
— Изготовление и монтаж остановочного павильона выполняются за счет средств инвестора, без участия городского бюджета. Проект согласован с администрацией Рыбинска. Место инвестором выбрано неслучайно. Соборная площадь — крупный узел общественного транспорта, здесь всегда много пассажиров, конечная остановка «дачных» маршрутов. В этом месте будут наиболее востребованными услуги торговых площадей, — рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Даже внешний вид остановки согласовали с архитекторами, чтобы павильон не противоречил стилю площади. В Ярославле же пока остаются несколько десятков мест, где на остановках нет даже крыши.
Павильон скоро будет готов принимать пассажиров
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