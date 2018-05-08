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В Словении возложили венки к памятнику павшим российским и советским воинам
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В Словении возложили венки к памятнику павшим российским и советским воинам 

ТАСС 1 час назад
ЛЮБЛЯНА, 8 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла во вторник в Любляне у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Мероприятие было организовано посольством РФ в Словении.
"Я искренне благодарен вам за то, что вы поддерживаете добрую традицию посещения захоронений в эти памятные дни, — обратился ко всем присутствующим глава российского дипломатического представительства в Словении Доку Завгаев. — На словенской территории находится 80 памятников нашим солдатам, каждое из этих мест содержится в надлежащем состоянии благодаря населению, органам власти и ветеранским организациям".
Мероприятие началось с возложения венка цветов российского флага к центральной части мемориала послом России в сопровождении военного атташе Александра Краснова, затем к церемонии присоединились мэр Любляны Зоран Янкович и председатель словенского парламента Милан Брглез. Свои венки к памятнику также принесли представители ветеранских организаций, обществ дружбы, проживающих в Словении соотечественников.
Монумент, увековечивающий память россиян, погибших на территории Словении во время двух мировых войн, представляет собой скульптурную композицию в виде журавлей, устремленных в небо. Он был торжественно открыт на люблянском кладбище Жале во время рабочего визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году.
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