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МАИ выпустил юных первопроходцев по направлению «Аэро»
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МАИ выпустил юных первопроходцев по направлению «Аэро» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Юным инженерам и изобретателям вручили сертификаты об окончании курса «Аэро» в детском технополисе «Москва». Проект реализует проект МАИ, расположенный на Соколе, совместно с Объединённой авиастроительной корпорацией и МГТУ имени Баумана.
«Во время торжественного праздника по случаю окончания обучения в технополисе участники писали желания на самолётиках, запускали шары с брендом «авиа», а украшением мероприятия стал торт по теме «Авиация», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.
За время курса ребята участвовали в форумах, экскурсиях, выставках. Будущие инженеры изучали авиамоделирование, робототехнику, нанотехнологии, промышленный дизайн и энергетику. (жм)
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