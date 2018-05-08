МАИ выпустил юных первопроходцев по направлению «Аэро»

«Во время торжественного праздника по случаю окончания обучения в технополисе участники писали желания на самолётиках, запускали шары с брендом «авиа», а украшением мероприятия стал торт по теме «Авиация», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

За время курса ребята участвовали в форумах, экскурсиях, выставках. Будущие инженеры изучали авиамоделирование, робототехнику, нанотехнологии, промышленный дизайн и энергетику. (жм)