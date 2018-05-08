Около 8 тысяч георгиевских ленточек раздали волонтеры Балашихи

Около 8 тысяч георгиевских ленточек раздали волонтеры Балашихи в преддверии Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В преддверии Дня Победы балашихинские волонтеры по традиции раздают один из символов этого праздника — георгиевские ленточки. Они уже подарили более 8 тысяч ленточек жителям Балашихи. Вручать ленточки будут до конца 8 мая», — отметил Сергей Юров

Он добавил, что георгиевские ленточки в Балашихе раздают около 300 волонтеров — члены молодежных центров и общественных организаций. Организует акцию управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи. Ленточки вручают на площади Славы, площади у администрации в микрорайоне Железнодорожный и на центральных улицах.