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Немецкий политик потребовал признать роль СССР в борьбе с нацизмом
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Немецкий политик потребовал признать роль СССР в борьбе с нацизмом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Немецкие левые требуют воздать России «должные почести» за ее роль в борьбе с нацизмом, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.
В беседе с журналистами председатель фракции левых в Бундестаге Ян Корте заявил, что Германия, принимая во внимание «беспрецедентное кровавое нападение» нацистов на СССР, обязана стремиться к сотрудничеству с Россией.
Он напомнил, что ни одна страна не понесла такого урона во время войны, как СССР.
"Во Второй мировой войне погибли 27 миллионов советских граждан. Нет ни одной семьи, в которой не было бы жертв. Миллионы русских военнопленных умерли от голода в немецком плену", — заявил он.
Все эти общепризнанные факты говорят об особой ответственности Германии перед Россией, считает политик.
"Едва ли еще кто-то знает, что Берлин освободили русские, а не американцы", — добавил Корте. — Поворотным моментом был Сталинград на Востоке, первое крупное поражение нацистского вермахта. Высадка в Нормандии произошла на полтора года позже".
Он подчеркнул, что советские люди, «в форме и без формы», оказали наиболее сильное сопротивление нацистскому режиму.
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